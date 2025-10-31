القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم في دوري روشن السعودي

في مواجهة كروية من العيار الثقيل، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 نحو ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، حيث يستضيف فريق الهلال نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث المباراة المنتظرة بين الهلال والشباب حصريًا عبر شبكة قنوات “ثمانية” السعودية، المالكة لحقوق بث مباريات دوري روشن السعودي وكأس الملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت الشبكة قناة ثمانية 1 (Thmanyah 1) لنقل أحداث اللقاء مباشرة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة يقدمها نخبة من المحللين الرياضيين.

كيفية مشاهدة المباراة

وفّرت شبكة ثمانية تطبيقًا رسميًا خاصًا لمتابعة المباريات مباشرة عبر الإنترنت بجودة عالية، حيث يمكن للمشجعين تحميله من خلال:

Google Play لهواتف الأندرويد

App Store لهواتف الآيفون

معلق مباراة الهلال والشباب

أعلنت شبكة “ثمانية” عن اسم المعلق الذي سيتولى مهمة الوصف الصوتي لمواجهة الهلال والشباب، حيث أكدت على أن المعلق المخضرم فارس عوض سيتولى المهمة عبر القناة الأولى.

موعد انطلاق المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت السعودية، أي في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وستقام المواجهة على أرضية ملعب المملكة أرينا، أحد أبرز الملاعب الحديثة في العاصمة الرياض، والذي سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمساندة الفريقين في هذا الديربي المثير.