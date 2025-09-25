القنوات الناقلة ومعلق مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة والتشكيل الرسمي في الدوري الإسباني

تُجرى مساء اليوم مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث يلعب برشلونة ضيفاً على ريال أوفييدو على ملعب «كارلوس تارتيري»، هذا اللقاء يشكّل اختباراً مهماً للفريق الكتالوني من أجل المحافظة على انطلاقته في الموسم، بينما يسعى أوفييدو لتحقيق مفاجأة أمام ضيفه الكبير.

التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد أوفييدو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين.

الوسط: داني أولمو، مارك كاسادور، بيدري.

الهجوم: رافينيا دياز، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

يدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من خمسة مباريات.

بينما يقبع أوفييدو في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، ما يجعله أمام مهمة صعبة أمام العملاق الكتالوني.

القنوات الناقلة والمعلق

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبث الدوري الإسباني في المنطقة، ومن المتوقع أن تُعرض المباراة على قناة beIN Sports 1 HD، وتم إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق المميز أحمد البلوشي.

تلك المباراة تمثل فرصة لأوفييدو لتقديم أداء قوي أمام جماهيره، بينما يملك برشلونة طموحاً لاستكمال الانتصارات ومواصلة المنافسة على القمة في الموسم الحالي.