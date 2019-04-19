القيعي يطالب اتحاد الكرة برد مبلغ استقدام الحكم الأجنبي ويعتبر أن طاقم حكام مباراة بيراميدز لا يوافق اشتراطات الأهلي

بعد فوز بيراميدز على الأهلي وإقصاء الأخير من قمة الدوري العام، طالب مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، عدلي القيعي، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برد القيمة المالية لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة فريقه أمام بيراميدز، وفي تصريحات له بقناة الأهلي طالب عدلي القيعي اتحاد الكرة برد قيمة استقدام الحكم الأجنبي، بسبب دفع الأهلي مبلغ مقابل بضاعة غير موجودة في الأساس، حيث اعتبر القيعي أن مستوى الحكم وأداءه لا يعتبر مستوى الحكم الأجنبي الذي يرتضيه الأهلي، وقد أدار مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز طاقم حكام من كرواتيا، في اللقاء الذي خسره الأهلي بهدف نظيف والذي شهد اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي على الحكم.

مبلغ استقدام طاقم الحكام الأجنبي

وقد أنهى القيعي تصريحاته لقناة الأهلي بالقول أن هذا الحكم غير مطابق للشروط التي وضعها الأهلي لاستقدام الحكام الأجانب، وأن هذا لا يعد حكماً أجنبياً بالنسبة للأهلي، ويحصل اتحاد الكرة على ما قيمته 25 ألف دولار من النادي الذي يطلب استقدام حكام أجانب، وقد وافق الأهلي على ذلك قبل اعتراض القيعي ومطالبته برد المبلغ.

ويذكر أن فريق بيراميدز قد حقق فوزا ثمينا على الأهلي بهدف للا شئ أحرزه اللاعب البرازيلي كينو في الشوط الأول من المباراة التى أقيمت مساء الخميس باستاد بتروسبورت وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة من 28 مباراة ليصبح في المركز الثاني خلف الزمالك الذي تصدر الدوري بنفس الرصيد وبفارق الأهداف و بعدد مباريات أقل حيث لعب 26 مباراة، بعد فوز الزمالك الأخير على الإسماعيلي، واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وقد شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اعتراضات كثيرة على أداء الحكم من لاعبي الأهلي.

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