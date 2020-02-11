الكاف يحدد مواعيد مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباراتي الذهاب والعودة فى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2020 بين فريقي الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم السبت 29 فبراير 2020 الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة.

كما حدد الكاف يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 موعداً لمباراة الاعودة بين الأهلي ومامليودي صنداونز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها فى جنوب أفريقيا، وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى مجموعته بعد النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل صنداونز بعدما تصدر قمة مجموعته.

وكان الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي قد التقيا فى مباراة الدور ربع النهائي فى النسخة الماضية 2019 حيث فاز فريق صنداونز الجنوب أفريقي على الأهلي فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى جنوب أفريقيا بخمسة أهداف نظيفة، وفاز الهلي على صنداونز الجنوب أفريقي فى مباراة العودة بالقاهرة بهدف واحد فقط وودع البطولة من الدور ربع النهائي.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة على استاد القاهرة وبحضور 50 ألف متفرج لحسم المواجهة مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي فى مباراة الذهاب والتأهل للدور نصف النهائي ومن ثم الحصول على البطولة الغائبة عنه منذ موسم 2013 ، ويحمل الأهلي نصيب الأسد من البطولات الأفريقية حيث حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل، ويسعى للفوز بها للمرة التاسعة فى تاريخه.

فى نفس الوقت أعلن الزمالك موعد مباراة الذهاب مع الترجي الرياضى التونسي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 فى تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تقام مباراة العودة بين الزمالك المصري والترجي الرياضى التونسي فى ملعب رادس يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 فى تمام الساعة الثامنة مساءً.