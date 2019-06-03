الكاف يدرس بقوة إعادة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي فى أرض محايدة

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبقوة إعادة مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بحسب ما ذكرته صحيفة “واس” الإسبانية التى أكدت بان الكاف يسعى لإعادة المباراة فى أرض محايدة، وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن جميع المؤشرات داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تؤكد بأن هناك قرار سيتم اتخاذه بإعادة مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد وذلك فى ظل وجود أسباب قوية قدمها الاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذى تعرض له فريق الوداد فى مباراة العودة التى أقيمت فى “رادس” يوم الجمعة 31 مايو 2019.

كما ذكرت الصحيفة بان الكاف يتجه لإعادة المباراة فى بلد محايدة وأن المباراة ستقام بدون جمهور وربما تقام فى فرنسا أو فى الجزائر أو فى إحدي الدول الخليجية، وذلك فى حالة اتخاذ القرار الفعلي بإعادة المباراة وهو ما سيقرره الاتحاد الأفريقي فى اجتماعه الطارئ غداً الثلاثاء فى العاصمة الفرنسية باريس وذلك للنظر فى أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكانت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي والتي أقيمت على ملعب رادس قد توقفت فى الدقيقة 61 من زمن المباراة بسبب مطالبة لاعبي الوداد البيضاوي بالعودة لتقنية الـ VAR وذلك بعد تسجيل اللاعب المغربي وليد الكرتي هدف صحيح وألغاه الحكم الجامبي باكاري جاساما بداعي التسلل، وكان الترجي متقدماً 1-صفر، وتوقفت المباراة لمدة ساعة ونصف.

وقد توج فريق الترجي التونسي باللقب بعد أن قام حكم المباراة وبتعليمات من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد أحمد أحمد بإنهاء المباراة وذلك على أثر رفض فريق الوداد البيضاوي استكمال المباراة إلا بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من صحة الهدف، وتتويج فريق الترجي يعتبر فضيحة تحكيمية مثيرة للجدل باعتبار الوداد منسحباً بناء على قرار من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.