الكاف يعلن نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021

انعقدت منذ قليل قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد 2020 / 2021 في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف CAF في القاهرة، وذلك في إطار استكمال مباريات البطولة عقب تحديد مجموعة النوادي المتأهلة لهذا الدور، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة هي الأقوى في القارة السمراء فيما يخص منافسات الأندية أبطال الدوريات المحلية داخل قارة أفريقيا.

والجدير الذكر أن الأهلي المصري ينافس على لقب الموسم الحالي من البطولة بصفته بطل النسخة الماضية والأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب، في حين ينافس الزمالك على لقب الموسم الحالي بصفته وصيف النسخة الماضية وثاني أكثر الأندية تتويجاً بعد الأهلي المصري برصيد 5 ألقاب وبالتساوي مع تي بي مازيمبي الكونغولي.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات وتصنيفها 2020 / 2021 بالإضافة إلى مواعيد الجولات

تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 16 فريق منها 8 أندية عربية هي على النحو التالي:

من مصر: الأهلي. الزمالك.

من المغرب: الوداد.

من الجزائر: مولودية الجزائر. شباب بلوزداد.

من تونس: الترجي.

من السودان: الهلال. المريخ.

الأندية الأفريقية الأخرى: مازيمبي. ماميلودي صنداونز. حوريا. فيتا كلوب. بيترو أتلتيكو. سيمبا. تينجيت. كايزر تشيفز.



وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي الزمالك الهلال السوداني المريخ السوداني الوداد ماميلودي صنداونز بيترو أتلتيكو شباب بلوزداد الترجي حوريا سيمبا تينجيت مازيمبي فيتا كلوب مولودية الجزائر كايزر تشيفز

المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي موسم 2020 / 2021

جاءت نتيجة القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة الأهلي مازيمبي الوداد الترجي فيتا كلوب ماميلودي صنداونز حوريا الزمالك سيمبا التنزاني الهلال السوداني بترو أتلتيكو مولودية الجزائر المريخ السوداني شباب بلوزداد كايزر تشيفز تينجيت

موعد جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي

الجولة اليوم الشهر السنة الأولى 12 أو 13 فبراير 2021 الثانية 23 فبراير 2021 الثالثة 5 أو 6 مارس 2021 الرابعة 16 مارس 2021 الخامسة 2 أو 3 أبريل 2021 السادسة 9 أو 10 أبريل 2021

النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا شهدت تتويج النادي الأهلي المصري بعد التفوق على غريمه التقليدي نادي الزمالك المصري في النهائي، وذلك عقب الللتأهل من دور المجموعات في المركز الثاني بعد النجم الساحلي التونسي، ليتفوق الأهلي بعدها على نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عقب الفوز في القاهرة بهدفين دون رد ليتعادل بعدها في جنوب أفريقيا بهدف لكل فريق، ليلاقي الأهلي بعدها نادي الوداد المغربي في نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب في المغرب وشهدت تفوق النادي المصري بنتيجة هدفين دون رد، وعزز الأهلي تفوقه في القاهرة بإلحاق الهزيمة للمرة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق المغربي، وتصادم الأهلي في اللقاء النهائي مع غريمه المحلي نادي الزمالك المصري، ليحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدف محمد مجدي قفشة لتنتهي المباراة بهدفين للأهلي أحرزهما عمرو السولية وقفشة مقابل هدف وحيد للزمالك أحرزه محمود عبد الرازق شيكابالا.

الأندية الأكثر تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا

تتربع 2 أندية عربية في قائمة الأندية الأربعة الأكثر تتويجاً بكأس الأميرة السمراء لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على النحو التالي: