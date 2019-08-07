الكاف يقرر رسمياً: الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا 2019

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” رسمياً فوز فريق الترجي الرياضي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2019 واعتبار فريق الوداد البيضاوي المغربي خاسراً فى مباراة العودة التى أقيمت فى تونس بعد انسحابه من المباراة وكان الترجي متقدماً بهدف نظيف.

وقد أصدرت لجنة الانضباط قرارها فيما يخص مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي وقد جاءت القرارات كالتالي:-

القرار الأول: ويخص الوداد البيضاوي واعتباره خاسراً لمباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف دولار على النادي بسبب الانسحاب من المباراة وتوقيع غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير الوداد للألعاب النارية فى المباراة.

القرار الثاني: ويخص فريق الترجي التونسي بتوقيع غرامة قدرها 20 ألف دولار على رئيس النادي بسبب سلوكه الغير رياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأن يلعب فريق الترجي التونسي مباراتين فى بطولة دوري أبطال أفريقيا على أرضه بدون جمهور بسبب استخدام الجماهير الشماريخ والأدخنة، وغرامة قدرها 50 ألف دولار بسبب المقذوفات والأدخنة والسلوك الغير يراضى من جانب جماهير الترجي التونسي.

وقد ألغت المحكمة الرياضية الدولية قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والخاص بإلغاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي والتي انسحب خلالها الوداد بعدما أحرز هدف التعادل وألغاه حكم بداعي التسلل وعند طلب فريق الوداد الاحتكام لتقنية الفيديو، اكتشفوا بأنه لا يعمل وانسحب الفريق من المباراة النهائية، ويمكن للناديين التظلم من عقوبات لجنة الانضباط أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام المقبلة.