الكاف يُعلن تصنيف المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” رسمياً تصنيف المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم الفريقية 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، وكانت مصر قد قامت بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من قبل 4 مرات أعوام 1959، 1974، 1986، 2006.

ويجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة كأس الأمم الأفريقية غداً الجمعة فى منطقة سفح الهرم بالجيزة، ويشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخب لأول مرة منذ بدايتها عام 1957 .

وقد جاء تصنيف المنتخبات الأفريقية إلى 4 مستويات بحسب تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمنتخبات الـ 24 المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

التصنيف الأول يضم منتخبات مصر، والكاميرون، ونيجيريا، والسنغال، وتونس، والمغرب.

التصنيف الثاني ويضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر.

التصنيف الثالث ويضم منتخبات جنوب أفريقيا، وأوغندا، وبنين، وموريتانيا، ومدغشقر، وكينيا.

التصنيف الرابع ويضم منتخبات زيمبابوي، وناميبيا، وغينيا بيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتضم كل مجموعة منتخب واحد من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة التى أعلنها الاتحاد الأفريقي اليوم.

وتضع القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى والتي ستقام مبارياتها على استاد القاهرة، ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث سبق له الفوز بالبطولة 7 مرات من قبل أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

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