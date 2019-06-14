الكاف يُعلن رفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة وعودته لأمم أفريقيا 2019

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة وعودته للتحكيم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى ستقام فى مصر اعتباراً من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث كان الحكم المصري موقوفاً عن التحكيم لمدة 6 أشهر عقب مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريده قد تحدث مع رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد أثناء تواجده فى باريس على هامش حضور اجتماع الاتحاد الدولي للفيفا “كونجرس الفيفا” بخصوص أزمة استبعاد الكابتن جهاد جريشة لمدة 6 أشهر ومحاولة رفع الإيقاف عنه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر عقب مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بالمغرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر واستبعاده من التحكيم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتم انضمام الحكم المصري إبراهيم نور الدين بدلاً منه.

وبعدها تقدم الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتماس للاتحاد الأفريقي يطلب منه رفع الإيفاق عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، واليوم قرر الاتحاد الأفريقي بعد النظر فى الالتماس وبعد الأزمة الكبري فى المباراة النهائية فى دوري أبطال افريقيا التى أقيمت فى رادس وتم إلغاء المباراة عودة الحكم جهاد جريشة ورفع الإيقاف عنه.