الكاف يُعلن إطلاق سراح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بدون تُهم

أعلن الكاف فى بيان رسمي أصدره اليوم من خلال موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إطلاق سراح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قبل السلطات الفرنسية بدون توجيه أية تُهم إليه، وكتب الكاف فى البيان الرسمي المنشور على صفحته الرسمية “تم إطلاق سراح رئيس الاتحاد الأفريقي من قبل لجنة مكافحة الفساد والجرائم المالية دون توجيه أي تُهم، كما أعلن المدعي العام الفرنسي”.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد قامت بإخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بدون توجيه أية تُهم إليه بعدما خضع للتحقيق الذى تم يوم الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية، على خلفيه اتهامه بقضايا فساد فى شكوى تقدم بها السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي عمرو فهمي حيث اتهم رئيس الاتحاد الأفريقي بإهدار المال العام.

وكان عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي والذي أقله أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي قد تقدم بشكوي تتضمن اتهام أحمد احمد بإهدار أموال الكاف حيث انه تم فسخ التعاقد مع شركة “بوما” لتوفير تجهيزات وملابس رياضية من جانب واحد كانت مخصصة لنحو 580 متطوع فى إطار كأس الأمم الأفريقية للمحليين عام 2018 التى أقيمت فى المغرب وإبرام الصفقة مع شركة أخري يمتلكها صديق مقرب من حيرلاند المساعد الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس الماضي على خلفية تهم بالفساد وإهدار للمال العام، وكانت التهم الموجه لرئيس الكاف تتضمن منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية الأفريقية، كما أنه أحمد أحمد طلب الحصول على معدات كرة قدم للاتحاد الأفريقي قيمتها 830 ألف دولار من شركة يمتلكها أحد أصدقائه، وكذلك قيام رئيس الكاف بشراء سيارتين جديدتين من حساب الاتحاد الأفريقي مقابل 400 ألف دولار واحدة منهم موجودة فى مصر مقر الاتحاد الأفريقي، والثانية فى مدغشقر مسقط رأس رئيس الكاف

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