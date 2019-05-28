“جاء أداءه ضعيفاً”.. الكاف يُقرر إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر فى شكوي الوداد المغربي

فى الشكوي التى تقدم بها فريق الوداد البيضاوي المغربي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” معاقبة الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بالإيقاف لمدة ستة أشهر وذلك بحجة الأداء الضعيف فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت يوم الجمعة الماضي فى المغرب بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الحكم الدولي المصري جهاد جريشة قد أدار مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي “مباراة الذهاب” والتي أقيمت على استاد “مولاي الأمير عبد الله” وانتهت بالتعادل، وقد شهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية المهمة والمثيرة للجدل، حيث راجع الحكم المصري جهاد جريشة تقنية الفيديو VAR أكثر من مرة ومع ذلك جاء أداءه ضعيفاً فى المباراة بحسب رؤية الاتحاد الأفريقي وشكوي الوداد البيضاوي المغربي.

ومن أهم الأخطاء التحكيمية المؤثرة التى وقع فيها الكابتن جهاد جريشة ضد فريق الوداد منها إلغاء هدف صحيح للوداد فى نهائية الشوط الأول، وعدم احتساب ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد المدافع التونسي خليل الشماخ فى الشوط الثاني، وكذلك أشهر جهاد جريشة البطاقة الصفراء للاعب إبراهيم النقاش لاعب الوداد فى الدقيقة 49 من المباراة، وكذلك اشهر البطاقة الصفراء للحارس التونسي نن شريفية بداعي إضاعة الوقت وهو ما أثار لاعبي الترجي ضده.

وقد تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بشكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم المصري جهاد جريشة بسبب ضعف أداءه التحكيمي، وبعد فحص الشكوي قرر الكاف معاقبة جريشة بالإيقاف 6 أشهر، وتقام مباراة العودة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي فى “رادس” يوم الجمعة 31 مايو ويقوم بتحكيم المباراة الحكم الجامبي باكاري جاساما.