موعد مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي الأمم الأفريقية .. الكان يقترب من نهايته

موعد مباراة تونس والسنغال بعد صعود المنتخب التونسي إلى نصف نهائي الكان أصبح البحث كثيف جداً على موعد لقاء تونس ضد السنغال، وكان التوانسة قد صعدوا إلى هذا الدور بعد فوز عريض على مدغشقر الحصان الأسود بالبطولة بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت قوة وتنافس كبيرين.

أحرز أهداف تونس فرجاني ساسي في الدقيقة 52، ويوسف المساكني في الدقيقة 60، وأكمل الثلاثية نعيم السليتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتصعد تونس إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وتصطدم بالسنغال، منتخب السنغال بدوره كان قد فاز على منتخب بنين بهدف نظيف فيردون في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

زملاء ماني يمنون النفس في حصد لقب البطولة، ولكن بكل تأكيد سوف يكون نصف النهائي والنهائي صعب للغاية نظراً لقوة الأربع منتخبات المتأهله، ونحن العرب نمني النفس ان يكون النهائي عربي خالص ما بين تونس والجزائر و ليفوز بالبطولة من يفوز.

انجازات تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب تونس بطل نسخة 2004 يمني النفس في البطولة التانية في تاريخه، ومن أفضل نتائج تونس في كأس الأمم الأفريقية حصولها على المركز الثاني في نسخة عام 1965 ونسخة عام 1996، كما حصلت على المركز الثالث مرة واحدة كانت في عام 1962، فهل تحقق تونس اللقب الثاني على يد ألان جيراس الفرنسي أيضاً ؟ حيث حصلت تونس على لقبها الوحيد في 2004 مع الفرنسي الآخر روجي لومير الذي شهدت معه تونس العديد من الانجازات منها، التأهل للألعاب الأولمبية 2004، والتأهل لكأس القارات 2005، والتأهل لكأس العالم 2006.

موعد مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة تونس والسنغال يوم غداً الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب 30 يونيو، على الجانب الأخر وفي المباراة الأخرى لنصف النهائي تلعب الجزائر ضد نيجيريا في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى.

ويلعب نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادمة الموافق 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة، بينما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الأربعاء 17 يوليو.