الكلاسيكو (2-1).. ملخص أهداف ونتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

بواسطة محمود عبد العال
بدأ اللقاء بإيقاع سريع بين الفريقين، حيث حاول برشلونة مبكرًا الوصول إلى مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وجاءت أولى المحاولات الخطيرة في الدقيقة التاسعة عندما أطلق النجم الشاب لامين يامال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

أهداف كلاسيكو الريال والبارسا

ورد ريال مدريد بسرعة، إذ تمكن الفرنسي كيليان مبابي من هز الشباك في الدقيقة 12، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو. ولم يتأخر رد الميرنجي طويلًا، ففي الدقيقة 22 تمكن مبابي من تسجيل الهدف الأول بشكل رسمي بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام، استقبلها المهاجم الفرنسي ببراعة وسددها أرضية قوية في الزاوية اليمنى للحارس تشيزني، ليعلن تقدم أصحاب الأرض.

حاول برشلونة العودة للمباراة، ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 38 عن طريق فيرمين لوبيز الذي استغل تمريرة متقنة من ماركوس راشفورد ليسدد كرة قوية استقرت في منتصف الشباك.

لكن ريال مدريد رفض الخروج من الشوط الأول بنتيجة التعادل، إذ عاد جود بيلينجهام ليضع بصمته مجددًا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد سلسلة من التمريرات انتهت بعرضية من فينيسيوس جونيور تابعها إيدير ميليتاو برأسية، ثم أكملها بيلينجهام بتسديدة مباشرة سكنت شباك برشلونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

مع انطلاق الشوط الثاني، ضغط ريال مدريد بحثًا عن تعزيز تقدمه، وكاد مبابي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52 بعد تسديدة قوية تصدى لها تشيزني ببراعة.

أما برشلونة، فقد حاول العودة في الدقائق الأخيرة رغم تفوق الريال في الاستحواذ، إلا أن الحارس كورتوا تعامل بثقة مع الكرات الخطيرة. وفي الدقيقة 88، أهدر مبابي فرصة جديدة بعدما سدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة في اللحظات الأخيرة بعدما حصل بيدري جونزاليس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليُطرد ويُكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين.

ترتيب الفريقين بعد الكلاسيكو

بهذا الفوز الثمين، عزز ريال مدريد موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعد تحقيقه الفوز التاسع له هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة.

أما برشلونة، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني بعد أن حقق سبعة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

محمود عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 6 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.

