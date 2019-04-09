الكمبيوتر الخارق | يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا ويحدد الفائز باللقب

بعد أن اشتعل دوري الأبطال كالعادة بالوصول الى الدور ربع النهائي تبدأ التكهنات والتوقعات وفى كل عام يكون هناك شيء جديد مختلف للتوقعات فهذه المرة بمسمى الكمبيوتر الخارق الذى يحلل الأداء والمباريات ويعطى التوقعات التي تعبر عن مقاييس معينة ولكن لم يتم الأخذ بها لأن كرة القدم لا تعترف بأي أرقام في الحقيقة فهناك عوامل كثيرة تغير المعطيات , وكشف

الكمبيوتر الخارق عن طرفي النهائي والذى يعلن عن منافسة كبيرة ومباراة نارية حيث توقع طرفي النهائي ” برشلونة ويوفنتوس ” ومعنى ذلك أن هناك تحدي جديد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو , فهؤلاء اللاعبين لديهم جمهور خاص بخلاف جمهور برشلونة واليوفى وذلك ما يجعل المنافسة على أعلى مستوى وكشف الكمبيوتر الخارج الفائز في اللقاء حيث توقع فوز يوفنتوس 2/1 وبهذا يوسع الفارق بين رونالدو وميسي حيث أن رونالدو حصل على لقب دوري أبطال اوروبا 5 مرات من ضمنهم واحدة في صفوف مانشستر يونايتد و 4 بقميص ريال مدريد بينما ميسي حصل على دوري أبطال أوربا 4 مرات مع صفوف برشلونة وأخرها عام 2015 ضد اليوفنتوس .

بالطبع لن تعترف كرة القدم بالتوقعات حتى وأن كانت بأحدث الأجهزة وبالتكنولوجيا الحديثة فمن الممكن أن لا نرى الفريقين في النهائي لأنه اذا حدث ذلك بالفعل وصدقت هذه التكهنات ستفقد كرة القدم المتعة الحقيقية وسيغلب عليها طابع أخر .

موعد مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوربا

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