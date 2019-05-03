الكونفدرالية الإفريقية | موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي القادمة عودة نصف النهائي

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التي يترقبها عدد كبير من عشاق الفريقين مع اقتراب توقيت اللقاء،يحل الزمالك في مباراته القادمة ضيفاً على النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية، لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي انتهي بتقدم الزمالك بهدف رائع دون مقابل عن طريق كهربا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، الزمالك على المستوي المحلي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بعد 27 مباراة، وبيراميدز في صدراة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد 30 مباراة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

يُقام لقاء العودة بين الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد القادمة الموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسوف تُنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي على بي أن سبورت HD1، وسوف نُتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر موقعنا كلمة دوت أورج لحظة بلحظة فور بدايتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحليXالزمالك الأحد 5 مايو 2019

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. beinsport HD1

ويلزم الزمالك للتأهل لنهائي الكونفدرالية للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، واستعدت بعثة الزمالك اليوم الجمعة للمغادرة لتونس.

بعثة الزمالك من مطار القاهرة تستعد للمغادرة إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي بنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية. 🇹🇳⚽️ pic.twitter.com/Bi3uOAnvn4 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 3, 2019

الزمالك ضد النجم الساحلي

وقد أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية عبر تويتر عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة النجم الساحلي، وإليكم قائمة مباراة الزمالك:

الجدير بالذكر أن الزمالك استطاع تخطي عقبة حسنية أغادير بعد الفوز على حسنية أغادير في مصر بهدف نظيف في لقاء العودة، وفي لقاء الذهب بين الزمالك وحسنية أغادير استطاع الخروج من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء دفاعي قوي من لاعبي الزمالك وخاصةً جنش.

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