الكويت.. بعد قليل بداية الموسم الجديد لدوري كرة السلة 2023/2022

بواسطة محمود عطا الله
دوري كرة السلة الكويتي 2023 دوري كرة السلة الكويتي 2023

تشهد صالة صالة الاتحاد (مجمع الشيخ سعد العبدالله)، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، افتتاحية جدول مباريات دوري كرة اسلة الكويتي 2022، حي تُقام اليوم مباراتين، هذا ويُقام الدوري الكويتي لكرة السلة 2023 هذا الموسم بنظام الدمج، بمشاركة 11 ناديًا، يذكر أن مباراة السوبر الكويتي لكرة السلة قد أقيمت منذ يومين، وفاز بالكأس نادي كاظمة بعد تغلبه على نادي الكويت.

مباريات اليوم الافتتاحي من دوري كرة السلة الكويتي 2022

مباراة الجهراء واليرموك ستكون أولى مباريات موسم دوري كرة السلة الكويتي 2023 الجديد، وسوف تكون مباراة قوية، وتبدأ عند الساعة 5.15 مساء بالتوقيت المحلي للكويت، المباراة الثانية تبدّا عند االساعة 7.15 مساء، تشهد مقابلة النادي العربي لكرة السلة مع نظيره الصليبيخات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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