اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تعتذر رسمياً للأشقاء فى المغرب

بسبب ظهور علم غير معترف به على موقع تذكرتي الخاص بحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من غداً الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 تقدمت اللجنة المنظمة للبطولة باعتذار رسمي إلى المملكة المغربية بسبب خطأ وقع على موقع تذكرتي حيث نشر الموقع علم غير علم المغرب.

وكانت بعض الجهات والصحف المغربية قد أبدت اعتراضها على ظهور علم لا يخص المملكة المغربية على موقع تذكرتي لحجز المباريات وهو ما استوجب على اللجنة المنظمة للبطولة التقدم باعتذار رسمي للمملكة المغربية، وقد جاء نص الاعتذار الرسمي فى بيان رسمي بعنوان “اعتذار اللجنة المنظمة للأشقاء المغاربة” كالتالي:

“تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة”.

وأضاف البيان “وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني وأن اللجنة على ثقة من أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة”.

وتم تذييل البيان الرسمي بتوقيع المهندس/ هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونعرض صورة من الاعتذار الرسمي الذى تقدمت به اللجنة المنظمة للأخوة الأشقاء فى المملكة المغربية.

هذا وقد أوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار ،وجنوب أفريقيا، وناميبيا، حيث يفتتح أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو، ثم تلتقى مع منتخب كوت ديفوار يوم 28 يونيو، ويختتم منتخب المغرب مبارياته فى المجموعة مع جنوب أفريقيا يوم 1 يوليو، وتقام مباريات المجموعة الرابعة على استاد السلام.