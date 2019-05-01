اللقاءات السابقة والتاريخية بين ليفربول وبرشلونة توجه التوقعات لفوز الليفر علي حساب برشلونة

وفقا للقاءات السابقة التي جمعت كل من فريقين ليفربول وبرشلونة علي ملعب كامب نو في برشلونة وسط جماهيره ، فاز بأخر مباراة علي ذلك الملعب ليفربول علي حساب برشلونة بالرغم من حضور كل من كبار كرة القدم ميسي و رونالدينيو ، فبينما كان يسبب الملعب الرعب للكثير من الفرق ألا أن ليفربول استطاع أن يكسر القاعدة ويتغلب علي فريق برشلونة أمام جماهيره .

فيديو أخر مباراة بين ليفربول وبرشلونة في أسبانيا

نوضح بالفيديو المباراة الأخيرة التي جمعت بين ليفربول وبرشلونة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا علي أرض برشلونة أي ملعب كامب نو والتي استطاع ستيفن جيرارد ورفاقه التغلب علي ميسي ورونالدينيو ، فقد فاز ليفربول في تلك المباراة بنتيجة 2_1 بينما فاز برشلونة في مباراة الإياب بنتيجة 1 _0 والتي لم تكون كافية لصعوده ، كما وصل ليفربول حينها للمباراة النهائية ولكنه خسر أمام ميلان بنتيجة 2 _1 .

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