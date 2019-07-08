اللواء ثروت سويلم رئيساً مؤقتاً لاتحاد الكرة لمدة 3 أشهر

تسلم منذ قليل اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري مهام عمله كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة المصري لمدة 3 أشهر بعد أن عقدت اللجنة القانونية باتحاد الكرة جلستها لتسليمه مهام عمله الجديد عقب استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب خسارة المنتخب وخروجه من كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم هو وجميع الأعضاء باستقالة جماعية من الاتحاد بعد الخروج المهين للمنتخب المصري من كأس الأمم الأفريقية، وقد وافق وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية على قبول الاستقالة الجماعية التى تقدم بها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان آخر قرار اتخذه مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل برئاسة المهندس هاني أبو ريدة هو إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الذى غادر القاهرة اليوم متوجها لبلاده بعدما حصل على مستحقاته بالكامل وقدرها 2 مليون و400 ألف جنيه تتضمن مبلغ ترضيه بالاتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة، ولم يحصل على الشرط الجزائي.

وتنص اللوائح على أن يتولى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وكان المهندس هاني أبو ريدة قد تقدم باستقالته ودعا جميع أعضاء المجلس للاستقالة وهم احمد شوبير، وسيف زاهر، وحازم إمام، وعصام عبد الفتاح، ومحمد أبو الوفا، وكرم كردي، وأحمد مجاهد، ومجدى عبد الغني، ودينا الرفاعى.