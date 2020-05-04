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الليجا تعلن.. عودة تدريبان الأندية كخطوة أولى لعودة الدوري الإسباني في يونيو

بواسطة محمود عادل
رابطة الدوري الإسباني لا ليجا LaLiga رابطة الدوري الإسباني لا ليجا LaLiga

أصدرت رابطة الدوري الإسباني”LaLiga” بياناً رسمياً توضح فيه السماح لأندية الدرجة الأولى والثانية باستئناف التدريبات في إطار التمهيد لعودة منافسات الدوري الإسباني مجدداً في شهر يونيو المقبل، وأضحت رابطة الدوري الإسباني بأنه تم رسمياً استشارة الجهات الطبية الرسمية ووزارة الصحة الإسبانية لبحث كيفية عودة النشاط الكروي في إسبانيا مرةً أخرى.

عودة تدريبات الأندية بتدابير وقائية وصحية

وتبعاً لما ورد في بيان رابطة “LaLiga” فإن الأندية ستعود للتدريبات بصورة فردية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية المعنية من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الإسبانية وغيرها من المؤسسات الطبية الرسمية.

حيث أكدت الرابطة على أن الاولوية هي الحفاظ على الصحة العامة، لذلك تم تجهيز بوتوكول صحي يهدف إلى حماية جميع أطراف لعبة كرة القدم، وأضافت الرابطة بأن هذه الخطوة تعتبر تمهيداً لاسئناف الدوري الإسباني في شهر يونيو المقبل.

رئيس رابطة “LaLiga” يؤكد دور كرة القدم الفعال لعودة الحياة لطبيعتها

ومن جانبه صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” بأن أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد COVID-19 ألقت بظلالها على العالم كله تاركةً بصمةً لا يمكن تجاهلها، حيث أثر بصورة كبيرة على جميع المجتمعات في مختلف بلدان العالم، وأضاف تيباس بأن كرة القدم تملك تأثيراً ساحراً على المجتمع، موضحاً بأن عودة النشاط الكروي سيدعم المجتمعات للعودة إلى الحياة الطبيعية مرةً أخرى.

محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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