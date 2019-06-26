الليلة الفراعنة تواجه الفهود من أجل العبور للدور الثاني في البطولة الإفريقية رقم 32 تعرف على تفاصيل اللقاء المرتقب وتصريحات أجيري

متابعينا الأعزاء نرصد لكم من خلال هذا المقال تفاصيل اللقاء الهام الليلة بين منتخب مصر والكونغو، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، التي تتصدرها أوغندا قبل مباريات اليوم بفارق الأهداف عن منتخب مصر، ويسعي الفراعنة للفوز باللقاء وحسم التأهل إلي الدور الثاني، دون الدخول في حسبة برما لا قدر الله في حالة فقدان أي نقاط الليلة.

تقام المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، والذي من المؤكد أن مدرجاته ستكون كاملة العدد من الجماهير المصرية لدعم المنتخب الوطني الليلة لحسم التأهل مبكراً، وسوف تذيع قناة تايم سبورت التردد الأرضي المباراة وأيضاً قنوات بي إن سبورت ماكس .

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة في مواجهة الكونغو

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد على.

تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري قبل المباراة

صرح المدير الفني لمنتخب مصر خافير أجيري أن منتخب مصر جاهز تماماً للفوز باللقاء، وأن جميع الاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، وقال أن محمد صلاح غير أناني ومتعاون مع زملائه وأن الحالة السلوكية للاعبين داخل المعسكر جيدة، وأحمد المحمدي يؤدي دوره المطلوب منه بكفاءة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الليلة

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة مصر*الكونغو العاشرة بتوقيت القاهرة- الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 – قناة تايم سبورت التردد الأرضي استاد القاهرة الدولي فيكتور جوميز

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج متابعة مباراة ممتعة وأداء راقي ومشرف لبطولة عريقة.