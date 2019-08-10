الليلة مباراة برشلونة مع نابولي وتذاع على الشارقة الرياضية

أعلنت قناة الشارقة الرياضية عن نقلها المباشر والحصري لودية برشلونة ونابولي في شهرة رياضية ممتعة ليلة العيد , حيث تقام المباراة على ملعب ميشيجان بالولايات المتحدة الامريكية , ضمن استعداد الفريقين الاسباني والايطالي للموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة نابولي وبرشلونة

التاريخ : الأحد 10 اغسطس 2019

التوقيت : المبارة تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت مصر

( التاسعة بتوقيت جرينتش / الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية / الواحدة صباحاً بتوقيت الامارات )

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

المباراة تبث على قناة الشارقة الرياضية التى تبث على القمر الصناعي المصري نايلسات على التردد 11012وبإستقطاب عمودي أو رأسي ( V ) ومعدل ترميز 27500 .

ويعلق على المباراة المعلق الرياضي عيد الحميد الجسمى

القناة الرسمية لقناة الشارقة الرياضية على اليوتيوب وتبث بث مباشر

المقيمين خارج الشرق الاوسط يمكنهم متابعة المباراة عبر القمر الاوروبي هوت بيرد على قناتي برشلونة وقناة ESPN الامريكية.

كان الفريقين قد التقيا في مباراة ودية في اغسطس الماضي انتهت بفوز برشلونة بهدفين سجلهما كلاً من بوسكيتس وراكيتيتش مقابل هدف وحيد لنابولي سجله دافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرمى فريقه.

تعتبر هذه المباراة هي الودية الاخيرة لفريق برشلونة قبل انطلاق الدوري الاسباني حيث يلاقى الجمعة القادمة فريق بأتلتيك بلباو.

اما الفريق الايطالي نابولي لديه مباريات قوية في الدوريالايطالي حيث سيكون في الجولة الاولى ضيفاً على فريق فيورنتينا , وفي الجولة الثانية ضيفاً على فريق يوفنتوس.