الليلة.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة خاصة جمهور النادي الأهلي في مصر والوطن العربي مساء اليوم السبت السادس والعشرين من شهر يونيو إلى ملعب الأهلي WE السلام لمتابعة المباراة المصيرية والحاسمة أمام فريق الترجي التونسي في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، حيث يسعي حامل لقب الموسم الماضي الأهلي إلي حصد تذكرة العبور إلي المباراة النهائية والمقرر إقامتها في المغرب من مباراة واحدة حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ونتعرف في التقرير التالي علي القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم بالإضافة إلي حظوظ كل فريق في التأهل للمباراة النهائية والتشكيل المتوقع للأهلي وتوقيت المباراة حسب توقيت مصر والسعودية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

حظوظ الفريقين للوصول إلي النهائي

يدخل فريق النادي الأهلي اللقاء وفي جعبته هدف ذهبي أحرزه محمد شريف علي ملعب رداس في تونس السبت الماضي بدون أي مقابل، في المباراة التي شهدت شغب جماهيري وتأجلت علي أثره لمدة ساعة كاملة بسبب إطلاق الشماريخ من قبل الجمهور والغاز المسيل للدموع من قبل رجال الأمن والذي أصاب عدد من نجوم الأهلي بالاختناق، وبهذه النتيجة يكون أمام الأهلي عدة فرص للعبور إلي المباراة النهائية وهي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أيضا.

وفي الناحية الأخري، يدخل فريق الترجي التونسي تحت شعار لا بديل عن الفوز علي الأهلي في ملعبه بالقاهرة لخطف بطاقة الصعود إلي المباراة النهائية حيث لا يملك الفريق أي فرص غير الفوز بعدما فشل في أحراز أي أهداف على ملعب ووسط جمهور الأسبوع الماضي.

توقيت مباراة الأهلي والترجي

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات علي ملعب الأهلي وي السلام.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي إدارة مباراة الليلة بين الأهلي والترجي إلي الحكم الكاميروني نيانت كحم ساحة، ويتواجد الحكم المغربي رضوان جيد علي تقنية الفيديو “الفار”.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

استقر المدرب بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي، علي التشكيلة التي ستخوض مباراة الليلة أمام الترجي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يرجح أن يدفع المدرب بنفس تشكيلة المباراة الماضية بالدفع بثلاثة في نصف الملعب وهم السولية وحمدي فتحي وديانج كما أنه يفكر في إجراء تغيير وحيد بمشاركة اللاعب محمد مجدي قفشة ولكن من المتوقع أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، آليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق نقل بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري ، المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي مساء اليوم علي قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق علي المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجة، كما تنقل قناة اون تايم سبورتس المباراة علي التردد الأرضي.

وأعلنت عدد من القنوات الفضائية المفتوحة علي بعض الأقمار الصناعية نقل مباراة اليوم بشكل مباشر والتي جاءت علي النحو التالي: