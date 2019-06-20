الماتش الساعة كام.. اعرف موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي كأس أمم أفريقيا 2019

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخها، حيث يبدأ المنتخب المصري وهو المنتخب الأكثر تتويجاً بهذا اللقب 7 مرات في البطولة غداً الجمعة أول مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية 2019 المباراة الإفتتاحية، جديراً بالذكر أن مجموعة منتخب مصر تضم كل من زيمبابوي ومنتخب أوغندا، وأخيراً منتخب جمهورية الكونغو.

مصر ضد زيمبابوي

خاض المنتخب المصري قبل لقاء الغد مباراتين وديتين إستعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي من المُقرر أن تبدأ غداً يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، الأخيرة خاضها منتخب مصر أمام المنتخب الغيني وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق مروان محسن بصاروخية سكنت شباك المرمي، ثم تعادل المنتخب الغيني في الدقيقة 63 عن طريق سوري كابا، وأدرك المنتخب المصري هدفين بعد ذلك عن طريق كل من أحمد على كامل في الدقيقة في الدقيقة 78 ثم الهدف الثالث عن طريق عمر جابر في الدقيقة 86 من عمر المباراة، لتنتهي نتيجة مباراة مصر ضد غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

يبحث الآن الكثير عن موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي والتي من المُقرر أن تُقام غداً الجمعة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي في المباراة الإفتتاحية، وسوف تُنقل المباراة عبر شاشة تايم سبورت، وسوف نستعرض معكم في أخر المقال طريقة استقبال تايم سبورت الأرضية بالفيديو.

المباراة المناسبة الموعد القنوات الناقلة مصر ضد زيمبابوي كأس أمم أفريقيا 2019 22:00 بتوقيت القاهرة.

23:00 بتوقيت السعودية. تايم سبورت.

beIN SPORTS Max HD 1

جديراً بالذكر بأن بطولة أمم أفريقيا سوف تبدأ من الغد الموافق 21 يونيو، وتنتهي يوم 19 يوليو القادم، وسوف يخوض المنتخبات المشاركة على 6 ملاعب، استاد القاهرة الدولي، الإسماعلية، الدفاع الجوي، السلام، الإسكندرية، وأخيراً السويس، وسوف نتابع معكم فور انتهاء المباراة نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي.

طريقة استقبال قناة تايم سبورت الأرضية

كيفية استقبال قناة تايم سبورت الأرضية، أحد أبرز الأسئلة الشائعة من قبل المصريين خاصةً وأن مصر لها الحق في إذاعة المباريات أرضياً وذلك لإنها البلد المستضيفة للبطولة ولها الحق في ذلك، وسوف نستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج طريقتين لإستقبال تايم سبورت بكل سهولة، مع العلم بأن الطريقة خاصة بالشاشات التي تدعم البث الأرضي الرقمي.

الطريقة الأولي

الإريال الأرضي، الإريال له مخرج يُسمي بال rf ويجب أن تدعم الشاشة الخاصة بك مخرج خاص بال rf ثم يتم البحث عن الترددات للحصول على القناة الأرضية، وسوف تعمل القناة بجودة عالية، ولكن في حالة كانت الصورة غير مرغوب فيها، يتم تحريك الإريال للحصول على جودة أفضل.

الطريقة الثانية

تقوم بشراء وصله تسمي بوصلة ال rf والذي يُمكن الحصول عليها من أصحاب محلات الدش أو الكهرباء، وسعرها لا يتخطي 5 جنيهات، وتحتوي الوصلة على مخرجين الأول مخرج ال rf والذي يتم تركيبه في الشاشة الخاصة بك، والمخرج الثاني للسلك الخاص بالريسيفر، وهذه الطريقة بديلة عن الإريال الأرضي.

طريقة ظبط إعدادات استقبال تايم سبورت

بعد ذلك يتم ضبط الإعدادت كالتالي.

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