الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الجولة الثانية كأس أمم أفريقيا 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر لأول مرة بمشاركة 24 منتخب، الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد فاز في مباراته الأولي ضد زيمبابوي بهدف دون مقابل أحرزه النجم تريزيجيه قبل انتهاء الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول بأربعة دقائق، ليحصل منتخب الفراعنة على ثلاث نقاط غالية، ويحتل حالياً منتخب مصر المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد بثلاثة نقاط.

مصر ضد الكونغو

في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2019 من المُقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو على استاد القاهرة الدولي، جديراً بالذكر أن منتخب الكونغو في الجولة الأولي هُزم بهدفين دون مقابل أمام منتخب أوغندا، ويحتل منتخب الكونغو قبل مواجهة منتخب مصر المركز الرابع من المجموعة الأولي، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولي، وفي المركز الأول منتخب أوغندا بعد فوزه بهدفين في مباراته الأولي.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو

من المُقرر أن تُقام مباراة مصر ضد الكونغو يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة، وسوف تُنقل المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، وسوف تُنقل أيضاً على beIN SPORTS MAX HD1، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو فور انتهاء اللقاء.

المباراة المناسبة الموعد القنوات الناقلة مصر ضد الكونغو الجولة الثانية بطولة أمم أفريقيا 2019 22:00 بتوقيت القاهرة

23:00 بتوقيت السعودية تايم سبورت الأرضية

beIN SPORTS MAX HD1

مصر ضمن الجموعة الأولي في بطولة أمم أفريقيا، وتضم المجموعة الأولي كل من منتخب مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.

بعد مباراة مصر والكونغو.. متي سيلعب منتخب مصر؟

بعد أن يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو يوم الأربعاء، من المُقرر أن يواجه ضمن الجولة الثالثة منتخب أوغندا يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تنقل قناة تايم سبورت كافة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة نتائج المباريات الخاصة بالبطولة الأفريقية المُقامة في مصر وترتيب المنتخبات.