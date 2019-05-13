المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز وموعد المباريات القادمة

بعد فترة طويلة من غياب الإثارة ببطولات الدوري العام، يشهد هذا الموسم قدرا كبيرا من الإثارة، حيث تنطبق عبارة “الدوري في الملعب” على هذا الموسم بشكل حرفي، وبعد فوز الزمالك على الداخلية، اشتعل الصراع على اللقب، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ويتبقى للزمالك لقاء حتى يتساوى مع عدد مباريات الأهلي، بينما ينافس بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفرص ضعيفة نظرا لعدد المباريات الزائدة التي لعبها عن فريقي الأهلي والزمالك.

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز

وقد لعب الأهلي 30 مباراة ويتبقى له أربع مباريات، بينما لعب الزمالك 29 مباراة، ويتبقى له خمسة، ولعب بيراميدز 31 مباراة ويتبقى له ثلاثة، وفيما يلي المباريات المتبقية لكل فريق:

يتبقى للأهلي أربع مباريات أمام كل من الإسماعيلي، وإنبي، والمقاولون العرب و الزمالك.

ويتبقى للزمالك خمس مباريات أمام كل من الإسماعيلي، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، والجونة، إضافة إلى مباراة الأهلي.

بينما يتبقى لبيراميدز ثلاث مباريات أمام وادي دجلة، والنجوم، وحرس الحدود.

وعن المباريات القادمة بجدول الدوري، فمن المقرر أن يلتقي بيراميدز ووادي دجلة يوم الثلاثاء 14 مايو، والزمالك والإنتاج الحربي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو، والأهلي وإنبي يوم الخميس 16 مايو.