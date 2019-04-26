المباريات المتبيقة لفرق المقدمة بيراميدز والأهلي والزمالك فى الدوري المصري

اشتد صراع المنافسة على لقب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على كل من الأهلى والزمالك ليتصدر قمة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلى وثلاث نقاط عن الزمالك ولكنه لعب مباراتين أكثر من الأهلى والزمالك، حيث يحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوريا لمصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، بينما ينحل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، فى حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

يتبقى لفريق بيراميدز 5 مباريات بينما يتبقى لفريق الأهلي 7 مباريات ولفريق الزمالك 7 مباريات، ومن المتوقع أن لا يتم حسم البطولة إلا مع المباراة الأخيرة فى بطولة الدوري، حيث أنه فى حالة فوز بيراميدز فى جميع مبارياته المتبقية سوف يصل للنقطة 78 وفى حالة فوز الأهلى فى جميع مبارياته المتبقية سيصل للنقطة 82 وفى حالة فوز الزمالك فى جميع مبارياته المتبقية سوف يصل للنقطة 81 وبالحسابات الأهلي هو الأكثر حظاً بين الفرق الثلاث، ونعرض فى التقرير التالى المباريات المتبقية لفرق المقدمة بيراميدز والأهلى والزمالك.

المباريات المتبقية لفريق بيراميدز

متبقى لفريق بيراميدز الذى يحتل قمة الدوري الآن برصيد 63 نقطة 5 مباريات حيث سيلتقى بيراميدز مع مصر المقاصة، وبعدها يلتقى مع المصري البورسعيدي، ثم فريق وادى دجلة، ثم النجوم، ويختمم مبارياته فى الدوري هذا الموسم بلقاء حرس الحدود.

المباريات المتبقية لفريق الأهلى

يتبقى للنادي الأهلى الذى يحتل المركز الثاني الآن برصيد 61 نقطة 7 مباريات حيث سيلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، ثم النجوم، وبعدها سيلاقى الإسماعيلي، ثم يواجه إنبي، وبعدها يلتقى مع سموحة، ثم فريق المقاولون العرب، ويختتم الأهلى مبارياته فى الدوري بلقاء القمة مع الزمالك.

المباريات المتبقية لفريق الزمالك

باقى لفريق الزمالك الذى يحتل المركز الثالث الآن برصيد 60 نقطة 7 مباريات حيث سيواجه الزمالك الإنتاج الحربي، وبعدها يلتقى مع حرس الحدود، ثم الداخلية، ثم الجونة، ثم الأهلى، وبعدها يلتقى مع وادى دجلة، ويختتم الأهلى مبارياته فى الدوري مع الإسماعيلي.

الفرق الثلاثة بيراميدز والأهلي والزمالك سوف تواجه مطبات صعبة بالتأكد، وبطولة الدورى لن يتم حسمها بسهولة فالفريق الذى يرغب فى الفوز بالطبولة لابد أن يحقق على الفوز فى غالبية المباريات، ولا يفرط فى أى نقطة بسهولة، وهنا يكون التساؤل من يفوز ببطولة الدوري هذا الموسم الأهلى أم الزمالك أم بيراميدز؟