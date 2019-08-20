المتحرش يحتاج إلى العلاج… تصريحات نارية لمحمد صلاح بعد أمم أفريقيا

عقب خروج المنتخب المصري من كأس الأمم، تحدث نجم الفراعنة وليفربول “محمد صلاح” في حواره الأول بقناة (سي إن إن)، وكشف خلاله كواليس ما حدث في المعسكر وقضية عمرو وردة في تصريحات نارية له.

المتحرش يحتاج إلى العلاج

بعد استبعاد “عمرو وردة” من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، نفى “محمد صلاح” ما نشر عنه بأنه تدخل لإعادة “وردة” إلى معسكر المنتخب، وقرر الرئيس المستقيل لاتحاد الكرة “هاني أبو ريدة” بتخفيف عقوبة وردة من الاستبعاد إلى إيقافه مباراة فقط.

كما أشار محمد صلاح بأن المتحرش بحاجة إلى إعادة تأهيل أو خضوعه للعلاج، لكي لا تتكرر واقعة التحرش مرة أخرى التي تم اتهامه بها، وصرح بأنه لم يكن له يد في عودة وردة وأنه ليس المدير الفني أو قائد الفريق، ولو كان بهذه القوة لعمل على تغيير الكثير في الفريق.

على الرغم من انتقاد محمد صلاح لاتحاد الكرة المصرية السابق في بعض الأشياء، ولكن على اللاعبين أيضاً تحمل المسئولية، وأوضح أن الضغوط كانت كبيرة على المنتخب ما يقرب من ثمانون ألف مشجع كل مباراة، وبأن اللاعبون شعروا بالتوتر والضغط، واعترف بأنهم لم يقدموا أفضل أداء لديهم في البطولة.

أكد النجم المصري والإنجليزي “صلاح” على سعادته بتواجده في آنفليد، وتفكيره في الاعتزال الدولي بالنسبة له شيء صعب، وأكد على سعادته في ليفربول وتواجده مع الريدز.