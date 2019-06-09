المتعة والإثارة الليلة في “نهائي دوري الأمم الأوروبية” النسخة الأولي بين البرتغال وهولندا

متابعينا الكرام نقدم لكم هذا المحتوي عن مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية، النسخة الأولي بين منتخبي البرتغال وهولندا، الذي ستقام في البرتغال على ملعب بورتو دراجاو، في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة.

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو يمتلك ميزة إضافية عن منتخب هولندا وهو عاملي الأرض والجمهور، فالمباراة تقام على ملعب نادي بورتو البرتغالي، وكان منتخب البرتغال وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منتخب سويسرا مفاجأة البطولة، التي قدم أداء أكثر من رائع خلال مشوارها بنتيجة 3-1، ويسعى المنتخب البرتغالي للتتويج باللقب القاري الثاني له خلال ثلاث سنوات الماضية، بعد التتويج ببطولة الأمم الأوروبية 2016 .

أما منتخب هولندا فقد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب الأسود الثلاثة المنتخب الإنجليزي العريق، بعد مارثون إمتد للوقت الإضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1، وأستطاع المنتخب الهولندي في أحراز هدفيين في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لهولندا، بقيادة أفضل مدافعي العالم “فان دايك” لاعب ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا مؤخراً.

موعد مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة البرتغال *هولندا 8,45 بتوقيت القاهرة – 9,45 بتوقيت السعودية ملعب بورتو دراجاو قناة بي إن سبورت HD1

وفي نهاية المقال نتمني لمشاهدينا الإستمتاع بمباراة قوية يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة.