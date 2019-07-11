المحاربون في مواجهة الأفيال في صراع العمالقة تعرف على أدق تفاصيل المقابلة النارية

متابعينا الأعزاء أنتم على موعد مع مباراة القوة والإثارة، مباراة النهائي المبكر بين محاربي الصحراء المنتخب العربي الجزائري ومنتخب الأفيال منتخب ساحل العاج، عندما تدق الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب السويس الجديد، تنطلق المباراة المرتقبة لنتعرف على الفريق المتأهل إلي دور نصف النهائي، للبطولة الإفريقية 2019 المقامة في مصر، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، كما تذاع المباراة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي، وقناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي.

أتم كلاً من المنتخبين الجزائري ومنتخب ساحل العاج استعداداتهم لمواجهة اليوم، ويعلم كل مدير فني نقاط قوة ونقاط ضعف المنافس، كما أشارا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأن اللقاء كتاب مفتوح لمشاهدة لكل منتخب للأخر في اللقاءات السبقة في البطولة.

مشوار محاربي الصحراء( منتخب الجزائر ) في البطولة

لعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة، التي كانت تضم منتخبات كينيا والسنغال وتنزانيا، وتأهل أول المجموعة محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ولم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن، ففي المباراة الافتتاحية له فاز على كينيا بهدفين دون رد، والمباراة الثانية فاز على منتخب السنغال القوي بهدف دون مقابل، وعلى المنتخب التنزاني بثلاثية مقابل لا شيي، ليصعد إلي دور ال16 ويلعب مع منتخب غينيا ويفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ليصعد لملاقاة المنتخب الإفواري في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

مشوار منتخب كوت ديفوار ( الأفيال ) في البطولة

لعب منتخب الأفيال ضمن المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وصعد المنتخب الإفواري ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعهم من خلال الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، والفوز على ناميبيا 4-1، وخسر من المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيي، ليلعب في دور ال16 مع المنتخب المالي ويفوز عليه بهدف دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة الجزائر* كوت ديفوار الخامسة بتوقيت الجزائر السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية قناة بي أن سبورت ماكس HD1 HD2 قناة تايم سبورت الأرضية، قناة الجزائر الأرضية أستاد السويس الجديد حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبيعي،جمال بن العمري، عيسي ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة، أسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة يستمتع بها جمهور الساحرة المستديرة في كل مكان.