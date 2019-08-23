المدربين المرشحين لتدريب النادي الأهلي بعد رحيل مارتن لاسارتي

أعلن النادي الأهلي رحيل مدرب الفريق مارتن لاسارتي عن صفوف القلعة الحمراء بعد الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 1_0 والخروج من كأس مصر،حيث كان يرغب النادي الأهلي في الفوز بالمباراة والصعود للدور 8 والحصول على البطولة ولكن حدث العكس وفاز بيراميدز،حصل النادي الأهلي على كأس مصر 36 مرة في تاريخه،ولكن لم تعد البطولة المفضلة لدي الاهلي او جمهوره ويريد النادي الاهلي مصالحة جمهوره بالحصول على البطولة المفضلة لدي الجمهور وهي دوري أبطال افريقيا التي لم يحصل عليها الأهلي منذ 2013.

تولي محمد يوسف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقتا بعد رحيل لاسارتي لحين الحصول على توقيع المدرب الجديد الذي يبحث عنه الاهلي حاليا ويريد التعاقد معه،ويريد الاهلي في الحصول على مدرب ذو خبرات وقدرات عالية تليق بالاهلي حيث يتمكن من الفوز والحصول على جميع البطولات للعام القادم بعد الخروج المخيب من دوري ابطال افريقيا وكأس مصر وحصول الاهلي على الدوري المصري بصعوبة للمرة 41 في تاريخه بعد الفوز على المقالون العرب والزمالك.

تعاقد النادي الاهلي مع العديد من اللاعبين في الانتقالات الصيفية في الميركاتو الحالي لتعويض الغيابات والكوارث الذي حدثت في العام الماضي،حيث خرج بعض لاعبي النادي الاهلي للفرق الاخري سواء بيع نهائي او اعارة لدي فرق الدوري،ويعتبر فريق الجونة من أكثر فرق الدوري المصري حصولا على توقيع مع لاعبي النادي الاهلي،تعاقد الاهلي مع رمضان صبحي_محمد محمود_محمود متولي_محمد مجدي افشه_محمود وحيد.

المدربين المرشحين لتدريب الاهلي هم:

1_الألماني روجر شميت.

2_الهولندي هنك تين كات.

3_الاسباني كيكي سانشيز فلوريس.

4_الكرواتي زوران ماميتش.

5_البرازيلي أبل كارلوس براجا.