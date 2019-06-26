المدير الفني لمنتخب مصر ” خافيير أجيري ” يكشف الآن عن تشكيل الفريق في مواجهة الكونغو الديمقراطية

تبدأ مصر مسيرة جديدة داخل أروقة المعترك الإفريقي الكبير بكأس الأمم الإفريقية، وذلك بخوض أول مبارياتها في الجولة الثانية لدور المجموعات وذلك عن المجموعة الأولى والتي تضم بجانب منتخب مصر الذي تستضيف بلاده البطولة، كل من منتخبات أوغندا المتصدرة ومنتخب زيمبابوي الذي تمكن المنتخب المصري من اجتيازه ولكن بهدف ويحيد، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية والذي سيواجهه المنتخب المصري اليوم .

ويدخل منتخب مصر مباراة الكونغو والتي سوف تنطلق بتمام الساعة العاشرة من مساء القاهرة اليوم الأربعاء، وهو يتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث، ليكن بذلك قد ضمن التأهل قبل ملقاة منتخب أوغندا الذي أظهر أداء قوي أمام الكونغو بأول مبارياته بالبطولة مما يدل على أنه قد يكون الحصان الأسود للبطولة، ومنذ قليل أعلن ” خافيير أجيري ” المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الذي سيخوض به لقاء الكونغو بعد قليل .

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

فكما أعلن خافيير أجيري منذ قليل أنه سوف يخوض مباراة المنتخب المصري ضد الكونغو بحراسة المرمي اللاعب محمد الشناوي، وعن خط الدفاع فسوف يخوض أجيري اللقاء بأربعة مدافعين هم محمود علاء وأحمد المحمدي وأيمن أشرف وأحمد حجازي .

وبخط المنتصف سوف يخوض أجيري لقاء مصر اليوم بكل من محمد النني وعبد الله السعيد وطارق حامد .

ويخوض أجيري اللقاء بثلاثة مهاجمين هم محمد صلاح ومروان محسن وتريزيجيه، وبهذا يكن تشكيل مصر أمام الكونغو اليوم، وفق خطة 4-4-3 .