المدير الفني يحسم مشاركة “محمد صلاح” في مباراة مصر وغينيا مساء اليوم

حسم منذ قليل الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني للفراعنة المكسيكي ” خافير أجيري” موقف النجم المصري ” محمد صلاح” لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من مواجهة المنتخب اليوم أمام منتخب غينيا على ملعب برج العرب ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

محمد صلاح يشارك في مباراة مصر وغينيا

حيث استقر الجهاز الفني للفراعنة على الدفع بـ” محمد صلاح” في الشوط الثاني من المباراة الودية التي سوف تُقام مساء اليوم، وخاصة أن النجم المصري لا يحتاج للمباريات الودية من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية له لما يتميز به من قدرات فنية ومهارية عالية.

والجدير بالذكر ان المدير الفني قد منح العديد من اللاعبين فرصة خلال المباراة الودية التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية امام تنزانيا، والتي لم يشارك فيها ” صلاح” من أجل الوقوف على صلاحية هؤلاء اللاعبين ومدى مشاركتهم الأساسية مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزاً على المنتخب التنزاني في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ستاد برج العرب منذ أيام قليلة بهدف وحيد دون مقابل برأس ” أحمد المحمدي” وسط سعادة من الجهاز الفني والجماهير الموجودة في الملعب، مما يعطي دفعة قوية لجميع اللاعبين من أجل الفوز في مباراة اليوم أمام غينيا، كل التوفيق لمنتخب الفراعنة بحصد لقب بطولة الأمم الأفريقية التي سوف تُقام على الأراضي المصرية من يوم 21 يونيه 2019.