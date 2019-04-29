المريخ يُصدر بيان رسمي حول أحداث مباراته أمام هلال الأبيض

صدر بيان رسمي من مجلس إدارة نادي المريخ حول أحداث مباراة الفريق أمام هلال الأبيض والتي أقيمت أمس في دوري النخبة، حيث انتقد بيان المريخ اللجنة المنظمة للمباراة، والموعد السيئ للقاء والذي تم في وقت إضراب ضباط الشرطة، وايضا قيام اللجنة بتعيين حكم غير دولي للمباراة الهامة، ورفض البيان أن تكون اللجنة المنظمة للمباراة هي الحكم والخصم الآن، وطالب البيان الاتحاد بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أحداث مباراة المريخ وهلال الأبيض.

التحقيق مع بكري المدينة

بيان المريخ حول مباراة الأزمة، أكد تشكيل لجنة للتحقيق مع قائد الفريق بكري المدينة، مضيفا أن لجنة التحقيق ستتكون من خالد أحمد مصطفى وعبد المنعم النذير، والصادق ماديو، وحمل البيان رسالة لجماهير المريخ، حيث ناشدت الإدارة الجماهير بعدم الانفعال والتفلت وبضرورة ضبط والتحكم في النفس مهما كان هناك ظلم أو ترصد.

أحداث مباراة المريخ والتبليدي المؤسفة وقعت قبل نهاية الشوط الأول، بعدما رفض بكري المدينة مغادرة الملعب بعد الحصول على البطاقة الحمراء، ونزلت بعض جماهير المريخ للملعب واعتدت على حكم اللقاء.

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