المسابقات تُحدد موعد قرعة كأس العراق 2026 “الدور الثاني”

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم العراقي، منذ قليل، عن موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق 2025-2026، تلك البطولة القوية والمرتقبة من كل الجماهير الكروية العراقية، الأندية المشاركة في الدور الثاني من كأس العراق 2026 هي أندية من دوري نجوم العراق وأندية من اللدوري الممتاز العراقي.

موعد قرعة كأس العراق 2026

تُقام القرعة يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 عند الساعة 1 ظهرًا بتوقيت العراق وذلك في مقر الاتحاد، يحضر مراسم سحب القرعة 20 مندوبًا عن الأندية المشاركة، يحضر سحب القرعة ممثلي أندية من الدوري الممتاز وهم: الرمادي وكربلاء والحدود والناصرية والبحري، وغاز الشمال والمصافي ونفط البصرة والحسين والحشد الشعبي.

كما يحضر قرعة كأس العراق 2026 ممثلين عن أندية الكرمة والقاسم وأربيل ودهوك ونفط ميسان وأمانة بغداد والكرخ والموصل ونوروز والميناء من دوري نجوم العراق.