المستشار تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنين بالسعودية

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسبانى حالياً دعا اليوم المنتخب المصري لكرة القدم لمواجهة منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين بكامل نجومهم فى مباراة ودية ستقام فى المملكة العربية السعودية وذلك فى موسم الرياض.







وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب فى بوست له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك منذ قليل ” أدعو منتخب مصر فى موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتب لها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه للعب فى السعودية، وفى حالة الموافقة ندعو جمهور مصر لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه”.

ويستعد منتخب مصر فى الفترة الحالية لمواجهة منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر 2019 ضمن تصفيات أمم أفريقيا حيث وقعت مصر ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر ومصر، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا فى السابع من أكتوبر المقبل استعداداً لمباراة كينيا الرسمية فى تصفيات أمم أفريقيا.







وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على تعيين الكابتن حسام البدري المدير الفنى السابق للنادي الأهلى لتولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر الأول وذلك خلفاً للمكسيكى خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب خروج مصر من دور الستة عشر فى بطولة كأس أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 22 يونيو وحتى 19 يوليو وفاز بالبطولة منتخب الجزائر.

يعد المستشار تركي آل الشيخ واحد من أهم الشخصيات التى تحب مصر وشعبها، وقد كان يمتلك نادى بيراميدز الموسم الماضى وقام بالتعاقد مع العديد من اللاعبين العرب والأجانب المتميزين وقد أدى فريق بيرايمدز مباريات رائعة وقوية ومثيرة وقد احتل المركز الثالث فى بطولة الدوري المصري، وخاض مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك ولكنه خسرها بنتيجة 3-صفر.