يلتقى اليوم منتخب قطر ضد الارجنتين فى مباراة مصيرية لتحديد المتأهل برفقة المنتخب الكولمبى للدور التانى فى اطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا امريكا والمقامة حاليا فى البرازيل.

وقد حققت قطر تعادلا ثمينا فى المباراة الافتتاحية ضد منتخب باراغواي، حيث سجل هدف الافتتاج للمنتخب البرغوانى اوسكار كاردوزو فى الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء، ثم جاء الهدف الثانى فى شباك منتخب قطر بقدم ديليرس فى الدقيقة 56، ثم حدث تحول مفاجى لأداء المباراة حيث سجل العنابى الهدف الاول بقدم نجم الفريق المعز بن على بالدقيقة 68 ثم جاء خوان رديو بهدف بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 77، لتنتهي المباراة بالتعادل، ليعطى نقطه ثمينة للمنتخب القطرى.

ولكن قطر لم تستفيد بهذه النقطة فى المباراة الثانية حيث لعبت ضد منتخب كولومبيا وخسرت بهدف وحيد سجلو نجم الفريق دوفان زاباتا فى الدقيقة 86، لتخسر قطر النقاط التى كانت ستعطيها فرصة المنافسة على التأهيل بكوبا امريكا.

وعلى الناحية الاخرى يدخل منتخب الارجنتين هذه المباراة بقياده نجم الفريق ميسي، وعينه ليست الا على الثلاث نقاط حتى يستطيع التأهل خصوصا خساراته الاولى فى المباراه الافتتاحيه للمجموعة الثانية امام منتخب كولومبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، حيث سجل الهدف الافتتاحى نجك الفريق روجر مارتنيز فى الدقيقة 71، وسجل دوفان الهدف الثانى فى الدقيقة 86 من عمر المباراه .

وفي المباراة الثانية، دخلت الارجنتين لها عين على الثلاث نقاط قبل مباراة قطر المرتقبة، ولعبت ضد فريق البارغواي الذى يسعى هو ايضا لحفاظ فرص حظوظه للتأهل للدور الثانى بكوبا امريكا، وقد اتم الفريق البرجواني المهمة بخطف تعادل ثمين من الارجنتين بنتيجة هدف لكل فريق، وسجل ميسى الهدف الاول له بهذه النسخة من كوبا امريكا.

ستلعب مباراة قطر والارجنتين، يوم الاحد الموافق 23 يونيو فى تمام الثامنه مساءا بتوقيت مكه المكرمه، وستذاع مباراة قطر والارجنتين على قنوات بى ان سبورت الناقل الحصرى لبطولة كوبا امريكا، وفى نفس الموعد ستلعب البرغواي التى لديها فرصه كبيرة لكى تتساوى بالنقاط مع قطر ضد كولومبيا، وستذاع مباراة الارجنتين وقطر على قناة Bein max3 اما مباراة بارغواى وكولومبيا ستذاع على Bein max4.