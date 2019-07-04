موعد مباراة المغرب وبنين دور الستة عشر كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب ستاد السلام بالقاهرة مباراة المغرب وبنين القادمة في كأس أفريقيا 2019 والمقامة بجمهورية مصر العربية، في افتتاح منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في واحدة من المباريات الهامة، خاصة وأنه متوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، من أجل مؤازرة المنتخب المغربي في مشواره ببطولة كأس أفريقيا.

ونجح المنتخب المغربي في اعتلاء صدارة جدول المجموعة الرابعة في دوري مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق العلامة الكاملة في الفوز، ليتأهل كأول المجموعة الرابعة.

أما منتخب بنين فكان ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بدوري المجموعات، وشارك المنتخب البنيني في دوري المجموعات بالمجموعة السادسة، وتمكن من حصد ثلاث نقاط، حيث تعادل في مبارياته الثالث بدوري المجموعات، ليكون خلف منتخبي غانا والكاميرون صاحبي المركزين الأول والثاني بالمجموعة.

موعد مباراة المغرب وبنين

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وبنين في دور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 مساء يوم الجمعة، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

هذا وسيتم نقل مباراة المغرب وكوت ديفوار على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، كما أن المباراة ستُنقل من خلال شاشة قناة bein MAX1 بتعليق جواد بده.