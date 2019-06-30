موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب ستاد السلام بالقاهرة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أفريقيا 2019 المقامة بجمهورية مصر العربية، حيث يترقب جميع الجماهير المغربية مباراة المغرب القادمة ضد جنوب أفريقيا في المباراة التي يسعى فيها أسود أطلس لتحقيق الفوز.

المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينار يسعى لتحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا من أجل تحقيق العلامة الكاملة في دوري المجموعات، واستطاع المنتخب المغربي ضمان بطاقة العبور لدور ثمن النهائي من بطولة كأس أفريقيا 2019 بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار في المباراة الماضية، والتي انتهت لصالح المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر فإن منتخب جنوب أفريقيا يدخل المباراة بدافع الفوز من أجل التأهل لدور ثمن النهائي، الأولاد أو البافانا بافانا يدخلون المباراة ولديهم 3 نقاط، إذ أن المنتخب الجنوب أفريقي فاز في المباراة الماضية على منتخب ناميبيا، والفوز على المغرب يعني أنهم سيكونون ضمن منتخبات دور الستة عشر.

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا 2019 مساء يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2019 من خلال قناة تايم سبورت التردد الأرضي، كما أن المباراة ستنقل عبر شاشة قناة bein MAX1 بصوت المعلق جواد بده.