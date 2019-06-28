موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم كأس أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

يفتح ملعب ستاد السلام الدولي بالقاهرة أبوابه مساء اليوم الجمعة من أجل استقبال مباراة المغرب وكوت ديفوار في قمة منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة كأس أفريقيا 2019 المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكثر المباريات إثارة بالبطولة الأفريقية.

المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني هيرفي رينار يسعى لتحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار من أجل ضمان التأهل لدور ثمن النهائي من بطولة كأس أفريقيا 2019، وكان المنتخب المغربي قد استطاع أن يحقق الفوز على منتخب ناميبيا في الجولة الافتتاحية بعد أن فاز بهدف دون رد، في مباراة لم ترضي جماهير أسود أطلس من حيث الأداء.

على الجانب الآخر فإن منتخب كوت ديفوار هو الآخر يدخل مباراة الليلة من أجل حسم بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، واستطاع منتخب ساحل العاج أن يفوز في الجولة الأولى على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

هذا ومن المقرر أن تقوم قناة bein MAX1 بالنقل الحي والمباشر لمباراة المغرب اليوم ضد كوت ديفوار في كأس أفريقيا 2019، كما أن هذه المباراة سيتم نقلها من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، والتي تقوم بنقل كافة مباريات البطولة.