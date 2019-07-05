المغرب يُودع كأس أمم أفريقيا بالهزيمة أمام بنين بضربات الترجيح فى أقوى مفاجآت البطولة

ودع منتخب المغرب الشقيق بطولة كأس أمم أفريقيا بالهزيمة أمام منتخب بنين بضربات الترجيح بنتيجة 4- 1 بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ويعد منتخب أسود الأطلسي أحد أهم المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حالياً فى مصر، وسوف يواجه منتخب بنين فى دور الثمانية الفائز من مباراة السنغال وأوغندا.

أقيمت مباراة المغرب وبنين فى السادسة من مساء اليوم الجمعة 5 يوليو على ملعب استاد السلام وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما بعدها احتكم المنتخبين إلى وقت إضافي استمر خلاله التعادل على الرغم من طرد لاعب من منتخب بنين فى بداية الشوط الثالث من الوقت الإضافي.

تقدم منتخب بنين أولاً بهدف أحرزه اللاعب مواز أديليهو فى الدقيقة 53 من المباراة بعد أن تلقى كرة عرضية أمام المرمي أودعها فى مرمي المنتخب المغربي، وقد تمكن المنتخب المغربي من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 76 من المباراة من خطأ لمدافع بنين الذى حاول مراوغة مهاجم المغرب ليخطفها منه ويمررها للاعب يوسف الناصيري الذى يودعها المرمي.

وقد حصل المنتخب المغربي على فرصة ذهبية لقتل المباراة فى الوقت الضائع من الشوط الثاني عندما حصل اللاعب أشرف حكيمي بذكاء على ركلة جزاء فى الدقيقة 92 من زمن المباراة وتصدى لها اللاعب حكيم زياش مهاجم منتخب المغرب وفريق أياكس أمستردام الهولندي ولكنها سددها فى القائم ليضيع فرصة التقدم وقتل المباراة لصالح أسود الأطلسي.

وفى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء تمكن منتخب بنين من تسجيل 4 ضربات ترجيح متتالية بينما لم يسجل المنتخب المغربي سوي الضربة الأولي فقط لتنتهى ضربات الترجيح بفوز منتخب بنين على المنتخب المغربي بنتيجة 4-1 ليصعد منتخب بنين إلى دور الثمانية ويدع المنتخب المغربي البطولة فى دور الستة عشر فى أقوي مفاجآت البطولة حيث كان أسود الأطلس أهم المرشحين للفوز بالبطولة.