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المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 كوبا أمريكا – جدول ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة وجدول دور 8 كوبا أمريكا 2021 المنتخبات المتأهلة وجدول دور 8 كوبا أمريكا 2021

أُسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها دولة البرازيل حاليًا بمشاركة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021، حيث بدأت البطولة بعشرة منتخبات، وزعتهم القرعة على مجموعتين ضمت كل مجموعة خمسة منتخبات، تأهل إلى دور الثمانية أول أربعة منتخبات عن كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 كوبا أمريكا 2021 ربع النهائي

دخل المنتخب الأرجنتيني ضمن قائمة المنتخبات الصاعدة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 بعدما حسم المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ميسي في دور الثمانية مع منتخب الإكوادور رابع المجموعة الثانية بعدما جمع هذا المنتخب في دور المجموعات ثلاث نقاط.

منتخب البرازيل مستضيف كأس أمم أمريكا الجنوبية كان ضمن المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كوبا أمريكا 2021 بوصفه بطل المجموعة الثانية بعدما جمع 10 نقاط، يلتقي منتخب البرازيل في ربع النهائي مع رابع المجموعة الأولى وهو منتخب تشيلي، منتخب أوروجواي حسم المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف الأرجنتين وسوف يلتقي في الدور القادم مع كولومبيا.

المنتخبات المتأهلة دور 8 كوبا أمريكا 2021
الأرجنتين البرازيل
أوروجواي بيرو
باراجواي كولومبيا
تشيلي الإكوادور
جدول مباريات دور 8 من كوبا أمريكا 2020
الموعد بتوقيت السعودية المباراة المدينة
يوم الجمعة 2 يوليو 2021
24.00 مباراة بيرو وباراجواي سانتوس
يوم السبت 3 يوليو 2021
03.00 مباراة البرازيل وتشيلي غويانا
يوم الأحد 4 يوليو 2021
01.00 مباراة أوروجواي وكولومبيا غويانا
04.00 مباراة الأرجنتين والإكوادور برازيليا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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