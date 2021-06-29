المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 كوبا أمريكا – جدول ربع النهائي

أُسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها دولة البرازيل حاليًا بمشاركة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021، حيث بدأت البطولة بعشرة منتخبات، وزعتهم القرعة على مجموعتين ضمت كل مجموعة خمسة منتخبات، تأهل إلى دور الثمانية أول أربعة منتخبات عن كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 كوبا أمريكا 2021 ربع النهائي

دخل المنتخب الأرجنتيني ضمن قائمة المنتخبات الصاعدة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 بعدما حسم المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ميسي في دور الثمانية مع منتخب الإكوادور رابع المجموعة الثانية بعدما جمع هذا المنتخب في دور المجموعات ثلاث نقاط.

منتخب البرازيل مستضيف كأس أمم أمريكا الجنوبية كان ضمن المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كوبا أمريكا 2021 بوصفه بطل المجموعة الثانية بعدما جمع 10 نقاط، يلتقي منتخب البرازيل في ربع النهائي مع رابع المجموعة الأولى وهو منتخب تشيلي، منتخب أوروجواي حسم المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف الأرجنتين وسوف يلتقي في الدور القادم مع كولومبيا.

المنتخبات المتأهلة دور 8 كوبا أمريكا 2021 الأرجنتين البرازيل أوروجواي بيرو باراجواي كولومبيا تشيلي الإكوادور