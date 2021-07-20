المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من الكأس الذهبية 2021 – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
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ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة دول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من الكأس الذهبية 2021 دور ربع النهائي، ويشارك في تلك البطولة منتخب قطر بطل آسيا في المجموعة الرابعة، ولديه أمل كبير ليكون من المتأهلين إلى ربع النهائي.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من الكأس الذهبية – ربع النهائي

كان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هو أول المنتخبات الصاعدة إلى ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، عن المجموعة الثانية، حيث حسم منتخب أمريكا صدارة تلك المجموعة، منتخب كندا كان ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 وصيفًا للمجموعة الثانية، بخصوص المجموعة الأولى تأهل منها منتخب المكسيك بعدما حسم المركز الأول، والسلفادور ثانيًا.

منتخب الهندوراس ضمن مكانه ضمن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من الكأس الذهبية بعدما وصل للنقطة السادسة بعد الجولة الثانية، منتخب قطر تفصله مباراة هامة ضد هندوراس لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة، تُقام مباراة قطر والهندوراس فجر الأربعاء.

المنتخبات المتأهلة دور 8 من الكأس الذهبية 2021
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى المكسيك السلفادور
المجموعة الثانية أمريكا كندا
المجموعة الثالثة كوستاريكا جامايكا
المجموعة الرابعة الهندوراس
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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