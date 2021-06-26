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المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس أمم أوروبا – ربع نهائي اليورو 2021/2020

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة دور 8 أمم أوروبا المنتخبات المتأهلة دور 8 أمم أوروبا

بدأت مباريات دور 16 من كأس أمم أوروبا 2021 وبداية مباريات خروج المغلوب من البطولة، ومباريات هذا الدور بالطبع غاية في القوة والصعوبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي اليورو 2020 تلك المنتخبات الثمانية الأقوى في البطولة، هذا وتقام بطولة اليورو هذا العام وتلك النسخة في 12 مدينة أوروبية، وقد نجح هذا التنظيم بصورة كبيرة، وربما يتم تنفيذه بصورة مستمرة مستقبلا.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس أمم أوروبا اليورو 2020

كان المنتخب الدنماركي أول المنتخبات الصاعدة إلى ربع نهائي اليورو، وذلك بعد تحقيق فوز قوي ومستحق وكبير على ويلز بنتيجة 3-0، ربما فوز الدنمارك كان متوقعًا لكن النتيجة الكبيرة لم تكن متوقعة، وبتأهل المنتخب الدنماركي إلى دور الثمانية، فسوف يقابل الفائز من مباراة هولندا والتشيك، وتُقام مباراة ربع النهائي تلك على ملعب باكو يوم 3 يوليو القدم.

من المرتقب أن يكون منتخب إيطاليا هو ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس أمم أوروبا اليورو، حيث يلتقي الآن مع النمسا، هذا ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة البرتغال وبلجيكا على ملعب ميونخ يوم 2 يوليو، تابعونا مع باقي الأسماء.

المنتخبات المتأهلة دور 8 اليورو 2021
الدنمارك
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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