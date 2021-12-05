المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس العرب 2021 – ربع النهائي

دخل دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة قبل بداية الدور القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس العرب 2021 حيث يتأهل إلى هذا الدور أقوى ثمانية أندية في البطولة، لتبدأ من ربع النهائي مباريات خروج المغلوب، يذكر أن جائزة تلك البطولة 5 ملايين دولار أمريكي، وكأسها من الذهب الخالص.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب 2021 – ربع النهائي

كان المنتخب القطري أول المنتخبات الصاعدة لربع نهائي كأس العرب 2021 بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة الأولى ووصوله للنقطة السادسة، وتمتلك باقي المنتخبات في تلك المجموعة العراق وعمان والبحرين فرصة لتحقيق بطاقة التأهل الثانية، المجموعة الثانية وهي مجموعة سوريا والإمارات وتونس سوف تحسم الجولة الثالثة المنتخبات المتأهلة عنها، وقد خرجت موريتانيا من المنافسة.

منتخب المغرب هو أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب 2021 من المجموعة الثالثة، ويعتبر المنتخب المغربي من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة مع منتخبات قطر ومصر والجزائر، كما ضمنت مصر والجزائر التأهل إلى ربع النهائي بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.