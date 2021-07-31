المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021/2020 في لعبة كرة القدم – دور 4

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة قبل نهائي طوكيو المنتخبات المتأهلة قبل نهائي طوكيو

تُحسم بعد قليل، كل نتائج ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في لعبة كرة القدم، ويشارك في هذا الدور منتخب عربي وهو المنتخب المصري، وقد خرج الأخضر السعودي من دور المجموعات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021، وهي الأربعة منتخبات الأقوى، والتي سوف تتنافس على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021

كان المنتخب الإسباني أول المنتخبات الصاعدة إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو، بعد فوز دراماتيكي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5-2، وامتدت المباراة للأوقات الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي لها بالتعادل الإيجابي 2-2، وتمكن المنتخب الإسباني من إحراز ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي، وكان الفضل لهذا الفوز الإسباني لمهاجمه رافائيل مير فيسينتي، تابعونا مع باقي الأسماء.

المنتخبات المتاهلة قبل نهائي أولمبياد طوكيو
إسبانيا اليابان
البرازيل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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