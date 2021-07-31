المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021/2020 في لعبة كرة القدم – دور 4

تُحسم بعد قليل، كل نتائج ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في لعبة كرة القدم، ويشارك في هذا الدور منتخب عربي وهو المنتخب المصري، وقد خرج الأخضر السعودي من دور المجموعات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021، وهي الأربعة منتخبات الأقوى، والتي سوف تتنافس على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو 2021

كان المنتخب الإسباني أول المنتخبات الصاعدة إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو، بعد فوز دراماتيكي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5-2، وامتدت المباراة للأوقات الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي لها بالتعادل الإيجابي 2-2، وتمكن المنتخب الإسباني من إحراز ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي، وكان الفضل لهذا الفوز الإسباني لمهاجمه رافائيل مير فيسينتي، تابعونا مع باقي الأسماء.