المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2021/2020 – دور 4 من كأس أمم أوروبا

تتواصل العروض المبهرة في كأس أمم أوروبا 2021 الحالي والذي يُقام في 12 مدينة أوروبية وتنظيم هو الأول من نوعه محققًا نجاحًا كبيرًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2020-2021، تلك الأربعة منتخبات الأقوى في النسخة الحالية، والتي سوف يحسم أحدهم لقب تلك النسخة الأقوى في تاريخ تلك البطولة، حامل اللقب منتخب البرتغال ودع البطولة رسميًا من الدور الثاني.

المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي اليورو 2021/2020

كان المنتخب الإسباني أول المنتخبات الصاعدة إلى دور الأربعة من كأس أمم أوروبا، وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب منتخب سويسرا، ليعود المنتخب الإسباني إلى مستواه المعهود، بعدما بدأ البطولة بصورة متواضعة أغضبت جماهيره، هذا ويتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي ليلعب مباراته القادمة على ملعب ويمبلي بلندن والذي يستضيف قبل النهائي ونهائي اليورو.

من المرتقب أن يكون المنتخب الإيطالي أو البلجيكي ثاني المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2021، حيث يلتقي المنتخبان بعد قليل على ملعب ميونخ في ألمانيا، والفائز في هذا اللقاء الصعب سوف يقابل المنتخب الإسباني في قبل النهائي، تابعونا مع باقي الأسماء.