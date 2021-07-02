Take a fresh look at your lifestyle.


المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2021/2020 – دور 4 من كأس أمم أوروبا

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة قبل نهائي اليورو المنتخبات المتأهلة قبل نهائي اليورو

تتواصل العروض المبهرة في كأس أمم أوروبا 2021 الحالي والذي يُقام في 12 مدينة أوروبية وتنظيم هو الأول من نوعه محققًا نجاحًا كبيرًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2020-2021، تلك الأربعة منتخبات الأقوى في النسخة الحالية، والتي سوف يحسم أحدهم لقب تلك النسخة الأقوى في تاريخ تلك البطولة، حامل اللقب منتخب البرتغال ودع البطولة رسميًا من الدور الثاني.

المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي اليورو 2021/2020

كان المنتخب الإسباني أول المنتخبات الصاعدة إلى دور الأربعة من كأس أمم أوروبا، وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب منتخب سويسرا، ليعود المنتخب الإسباني إلى مستواه المعهود، بعدما بدأ البطولة بصورة متواضعة أغضبت جماهيره، هذا ويتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي ليلعب مباراته القادمة على ملعب ويمبلي بلندن والذي يستضيف قبل النهائي ونهائي اليورو.

من المرتقب أن يكون المنتخب الإيطالي أو البلجيكي ثاني المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2021، حيث يلتقي المنتخبان بعد قليل على ملعب ميونخ في ألمانيا، والفائز في هذا اللقاء الصعب سوف يقابل المنتخب الإسباني في قبل النهائي، تابعونا مع باقي الأسماء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول مباريات دور 8 اليورو 2021/2020 – مواجهات ربع نهائي كأس أمم أوروبا

أخبار الرياضة

جدول مباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة

جدول مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 المرحلة الثالثة – المجموعة الأولى

أخبار الرياضة

من هو جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد؟

أخبار الرياضة

برشلونة يجدد لميسي موسمين مقابل هذا المبلغ

أخبار الرياضة

مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الأحمر القادمة

أخبار الرياضة

جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والموعد

أخبار الرياضة

نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة – المنتخبات المتأهلة…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.