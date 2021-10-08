المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23

يتحدد رباعي دور الأربعة في كأس غرب آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية مساء اليوم الجمعة 8 أكتوبر بنهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، هذا وقد شهدت البطولة مباريات قوية بين المنتخبات المشاركة، نقلتها القنوات الرياضية للدول المشاركة في اتحاد غرب آسيا، كما قدمت مدينة الدمام والمنطقة الشرقية السعودية نسخة ناجحة من البطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

من المرتقب أن تكون طريقة حساب المنتخبات الصاعدة إلى نصف نهائي غرب آسيا تحت 23 بخصم نتائج الفرق متذيلة المجموعتين الأولى والثانية، لتتساوى مع المجموعة الثالثة التي تتكون من ثلاث منتخبات أصلا، يذكر أنه يتأهل إلى دور الأربعة أبطال المجموعات الثلاثة وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني.

نظريًا منتخب العراق هو أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، وكذلك المنتخب السعودي الذي أصبح قريبًا من التأهل بعد الفوز على المنتخب السوري بهدفين دون رد، هذا وتأمل الجماهير اليمنية في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور القادم، تابعونا مع كامل الأسماء والمتأهلين.

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021
المجموعة المركز الأول أفضل ثاني
المجموعة الأولى
المجوعة الثانية تابعونا مع الأسماء
المجموعة الثالثة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

بعد الاستحواذ السعودي.. تعرف على أسماء لاعبي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وجنسياتهم…

أخبار الرياضة

لعبة العراق ولبنان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – بطولة غرب آسيا…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.