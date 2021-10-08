يتحدد رباعي دور الأربعة في كأس غرب آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية مساء اليوم الجمعة 8 أكتوبر بنهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، هذا وقد شهدت البطولة مباريات قوية بين المنتخبات المشاركة، نقلتها القنوات الرياضية للدول المشاركة في اتحاد غرب آسيا، كما قدمت مدينة الدمام والمنطقة الشرقية السعودية نسخة ناجحة من البطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

من المرتقب أن تكون طريقة حساب المنتخبات الصاعدة إلى نصف نهائي غرب آسيا تحت 23 بخصم نتائج الفرق متذيلة المجموعتين الأولى والثانية، لتتساوى مع المجموعة الثالثة التي تتكون من ثلاث منتخبات أصلا، يذكر أنه يتأهل إلى دور الأربعة أبطال المجموعات الثلاثة وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني.

نظريًا منتخب العراق هو أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، وكذلك المنتخب السعودي الذي أصبح قريبًا من التأهل بعد الفوز على المنتخب السوري بهدفين دون رد، هذا وتأمل الجماهير اليمنية في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور القادم، تابعونا مع كامل الأسماء والمتأهلين.