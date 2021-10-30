المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية تصفيات 2021

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022 المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

تنتهي تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2021 خلال الساعات القليلة القادمة بنهاية الجولة الثالثة والأخيرة في كل مجموعات التصفيات والتي بلغت 11 مجموعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 والتي تُقام في دولة أوزبكستان خلال شهر مارس القادم، ويشارك في النهائيات القادمة 16 منتخبًا، من ضمنهم أوزبكستان البلد المستضيف لتلك البطولة.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة

يقضي نظام تحديد المنتخبات الصاعدة من تصفيات آسيا 2021 المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 تحت 23 بتأهل أبطال المجموعات الإحدى عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، هذا وسوف تحذف نتائج الفرق أصحاب المركز الرابع لتحديد المتأهلين لآن هناك مجموعات بها ثلاث منتخبات فقط، وتستثنى من ذلك المجموعة الرابعة والتي سيتم حذف نتائج منتخب أوزبكستان.

كان المنتخب الأولمبي الكويتي أول المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022، بعد فوزه على منتخب السعودية بنتيجة 2-1، وسوف ينافس المنتخب السعودي الأولمبي، على بطاقة الأفضل من أصحاب المركز الثاني، وكما ذكرنا يشارك منتخب أوزبكستان في البطولة بوصفه المستضيف.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022
المجموعة بطل المجموعة أفضل أربعة وصفاء
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة الكويت
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة أستراليا
المجموعة السابعة كوريا الجنوبية
المجموعة الثامنة
المجموعة التاسعة
المجموعة العاشرة
المجموعة 11 اليابان
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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