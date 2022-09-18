المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة.. تصفيات 2022 في الطريق لأوزبكستان 2023

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة

نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة وقد أقيمت التصفيات خلال سبتمبر 2022 الجاري وتنتهي التصفيات اليوم، تضم التصفيات عشر مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل إلى نهائيات أوزبكستان 2022 أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب أوزبكستان البلد المستضيف لنهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة القادمة.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة تصفيات 2022

منتخب كوريا الجنوبية كان أول المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة أوزبكستان 2023 بعد حسم صدارة مجموعته الخامسة في تصفيات 2022، وقد حقق المنتخب الكوري الجنوبي العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته في تلك المجموعة، هذا ويُحسم اليوم أسماء أبطال المجموعات، وبعض الفرق من أفضل أصحاب المركز الثاني، يذكر أن المجموعة السادسة سوف تُقام مبارياتها في أكتوبر وهي تضم منتخبين عربيين وهما الكويت والعراق.

هذا ومن المرتقب أن تكون هناك منتخبات عربية ضمن المنتخبات الصاعدة لكأس آسيا للشباب القادمة من تصفيات 2022، حيث تتنافس قطر والبحرين على صدارة المجموعة الثانية، وكذلك الأردن مع سوريا، ويقترب منتخب السعودية من حسم بطاقة التأهل اليوم وكذلك هناك فرص كبيرة للتأهل لمنتخبات اليمن والإمارات وعمان وغيرها من المنتخبات.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة
المجموعة المركز الأول أفضل خمسة من المركز الثاني
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة اليابان
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة تُلعب في أكتوبر 2022
المجموعة التاسعة
المجموعة العاشرة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة قطر والبحرين للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

أخبار الرياضة

جدول مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022 الودية