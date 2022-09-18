المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة.. تصفيات 2022 في الطريق لأوزبكستان 2023

نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة وقد أقيمت التصفيات خلال سبتمبر 2022 الجاري وتنتهي التصفيات اليوم، تضم التصفيات عشر مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل إلى نهائيات أوزبكستان 2022 أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب أوزبكستان البلد المستضيف لنهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة القادمة.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة تصفيات 2022

منتخب كوريا الجنوبية كان أول المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة أوزبكستان 2023 بعد حسم صدارة مجموعته الخامسة في تصفيات 2022، وقد حقق المنتخب الكوري الجنوبي العلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته في تلك المجموعة، هذا ويُحسم اليوم أسماء أبطال المجموعات، وبعض الفرق من أفضل أصحاب المركز الثاني، يذكر أن المجموعة السادسة سوف تُقام مبارياتها في أكتوبر وهي تضم منتخبين عربيين وهما الكويت والعراق.

هذا ومن المرتقب أن تكون هناك منتخبات عربية ضمن المنتخبات الصاعدة لكأس آسيا للشباب القادمة من تصفيات 2022، حيث تتنافس قطر والبحرين على صدارة المجموعة الثانية، وكذلك الأردن مع سوريا، ويقترب منتخب السعودية من حسم بطاقة التأهل اليوم وكذلك هناك فرص كبيرة للتأهل لمنتخبات اليمن والإمارات وعمان وغيرها من المنتخبات.